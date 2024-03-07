В Украине была вторая за день масштабная воздушная тревога: подробности
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Вылет МиГ-31К был не боевой
В четверг, 7 марта, в Украине второй раз за сутки объявили в 17:55 масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет вражеского борта МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. По данным мониторинговых чатов, взлет был осуществлен с аэродрома "Саваслейка".
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.
18:18 Отбой воздушной тревоги по всей Украине.
18:15 Отбои начали распространяться по областям, ведь, как пишут мониторинговые каналы, вражеские самолеты угрозы не представляют.
18:10 Пусков ракет не фиксировалось.
18:05 Мониторинговые чаты сообщили, что в воздухе РФ несколько МиГ-31К. Угроза пусков ракет Х-47 "Кинжал".
17:56 Воздушная тревога охватила всю территорию Украины.
17:54 Тревога начала распространяться из северных областей страны.
В чем опасность применения ракет Х-47М?
Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал Х-47М" несет гиперзвуковые ракеты, способные поражать как стационарные объекты, так и надводные цели — авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.
Ракета Х-47М2 "Кинжал" разрабатывалась для того, чтобы преодолевать системы ПВО. По словам российских военных, она способна преодолевать существующие и потенциальные системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее "Телеграф" писал, что ночью Россию снова атаковали беспилотники, под ударом было несколько областей.