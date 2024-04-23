Майже десяток поранених: в Одесі "шахед" пошкодив кілька житлових будинків (фото, відео) - оновлено

Серед поранених через атаку, на жаль, є і дітлахи

Одеса вже яку ніч поспіль перебуває під ударом російських окупантів. Наступною ціллю після фермерського підприємства напередодні ворог обрав звичайні житлові будинки. Як повідомили представники місцевої влади, через влучання "шахеда" постраждало щонайменше семеро осіб.

Деталі озвучили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов у своїх Telegram-каналах. Зазначимо, що повітряна тривога на Одещині цієї ночі тривала всього лише півтори години, однак за цей короткий час ворог примудрився завдати серйозної шкоди.

UPD 8:00. У ДСНС уточнили, що кількість постраждалих в Одесі збільшилася до дев'яти. Четверо серед поранених — діти.

Попри те, що українським захисникам вдалося знищити кілька БПЛА, котрими росіяни "кошмарили" Одеську область, кілька "шахедів" усе ж дісталися безпосередньо міста. Один із них і пошкодив будинки у Пересипському районі Одеси.

За даними місцевої влади, екстрені служби врятували 34 осіб, серед яких троє неповнолітніх. На жаль, без постраждалих не обійшлося — їх щонайменше семеро. Двоє поранених — діти. Однак, на щастя, без летальних випадків.

Загалом повідомляється про пошкодження мінімум 14 квартир.

"Пересипська районна адміністрація розгортає на місці оперативний штаб для розселення і надання допомоги постраждалим одеситам", — зазначив мер Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що через одну із атак окупантів на Одещині довелося кілька днів гасити пожежу на підприємстві. До ліквідації наслідків загоряння навіть залучили робота-рятівника Magirus Wolf R1.