Довелось залучити робота: на Одещині вже три дні намагаються приборкати пожежу на місці "прильоту" (фото)

Застосовується робот-рятівник Magirus Wolf R1

На Одещині через нещодавні ворожі ракетні атаки вже третій день рятувальники намагаються приборкати пожежу. Вона спалахнула на агропромисловому комплексі після прильоту.

Про це пише Головне управління ДСНС України в Одеській області. До ліквідації наслідків вже навіть залучили робота-рятівника Magirus Wolf R1.

"Третій день поспіль рятувальники ліквідовують наслідки удару по агропромисловому терміналу на Одещині", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що робот здійснює гасіння пожежі під час повітряних тривог, щоб рятувальники могли перебувати в укриттях. Горіння настільки сильне, що переривати ліквідацію не можна. Робот Мagirus Wolf R1 вже не вперше залучається до такої роботи.

"Також він використовувався для ліквідації масштабних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях", — пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, зранку 21 квітня в Одесі пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся стовп диму. Відомо вже про чотирьох постраждалих.

Раніше "Телеграф" писав, що 20 квітня росіяни поцілили по приватному сектору Одеси. Серед постраждалих є діти.