Росіяни поцілили по приватному сектору Одеси: будинки знищено, серед постраждалих - діти (фото, відео)

Трирічну дитину було шпиталізовано

В Одесі у суботу, 20 квітня, вдень вже вдруге пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся стовп диму.

Про це повідомили Повітряні Сили Збройних сил України (ПС ЗСУ). За попередніми даними. поцілили росіяни по приватному сектору.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати", — зазначає глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додає, що відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації. Водночас постраждалу трирічну дитину було ушпиталено, їй медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Зауважимо, що перед вибухом ПС повідомили, що помічено ціль, яка рухається в напрямку Одеси.

"Керована авіаційна ракета з Чорного моря в напрямку Одеської області", — написали військові.

У мережі опублікували фото стовпа диму над місто, зазначивши: "Попередньо постраждав житловий будинок. Наразі на місці влучання пожежа".

Також у мережі вже публікують відео зі звуком вибуху під час ракетного удару.

Деякі канали пишуть, що приліт відбувся саме по приватному будинку. На території розпочалась пожежа, нібито горять газові труби.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Над містом здійнявся стовп диму.