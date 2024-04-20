Россияне попали в частный сектор Одессы: дома уничтожены, среди пострадавших - дети (фото, видео)

Трехлетнего ребенка было госпитализировано

В Одессе в субботу, 20 апреля, днем уже во второй раз раздался мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщили Воздушные Силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ). По предварительным данным, попали россияне по частному сектору.

"Враг не прекращает террор мирного населения. В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти", — отмечает глава Одесской ОВ Олег Кипер.

Он добавляет, что известно о двух взрослых с легкими ранениями, отказавшимися от госпитализации. В то же время пострадавший трехлетний ребенок был госпитализирован, ему медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Отметим, что перед взрывом ПС сообщили, что замечена цель, которая двигается в направлении Одессы.

"Управляемая авиационная ракета из Черного моря в направлении Одесской области", — написали военные.

В сети опубликовали фото столба дыма над городом, отметив: "Предварительно пострадал жилой дом. Сейчас на месте попадания пожар".

Также в сети уже публикуют видео со звуком взрыва во время ракетного удара.

Некоторые каналы пишут, что прилет произошел именно по частному дому. На территории начался пожар, якобы горят газовые трубы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся столб дыма.