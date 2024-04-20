В Днепре прогремели мощные взрывы: над городом поднялся столб дыма (фото, видео)

Предварительно враг нанес удар баллистическим вооружением

В Днепре в субботу, 20 апреля, днем прогремели мощные взрывы. Город уже третьи сутки подряд находится по вражескими ракетными атаками.

За несколько минут до взрывов была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Мониторинговые чаты пишут о применении баллистического вооружения. "Город и область под баллистическим обстрелом", — говорится в сообщении.

Как сообщают читатели, над городом уже поднялся столб дыма.

В сети сообщают об удачной работе противовоздушной обороны (ПВО). Также отмечается, что удар якобы был нанесен ракетами "Искандер".

Местные каналы уже публикуют видео со звуком взрыва.

Также взрывы прогремели и в Запорожье, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. В сети мониторы сообщал об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу в Одессе прогремели мощные взрывы.