У Дніпрі прогриміли потужні вибухи: над містом здійнявся стовп диму (фото, відео)

Попередньо ворог завдав удару балістичним озброєнням

У Дніпрі у суботу, 20 квітня, вдень пролунали потужні вибухи. Місто вже третю добу поспіль зазнає ворожих ракетних атак.

За кілька хвилин до вибухів було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Моніторингові чати пишуть про застосування балістичного озброєння. "Місто та область під балістичним обстрілом", — йдеться у повідомлені.

Як повідомляють читачі, над містом вже здійнявся стовп диму.

У мережі повідомляють про вдалу роботу протиповітряної оборони (ППО). Також зазначається, що удар нібито було нанесено ракетами "Іскандер".

Місцеві канал вже публікують відео зі звуком вибуху.

Також вибухи пролунали і у Запоріжжі, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. У мережі монітори повідомляли про загрозу застосування балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що у п'ятницю в Одесі пролунали потужні вибухи.