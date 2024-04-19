У Дніпрі через ракетний удар зруйновано п'ятиповерхівку: є постраждалі (оновлено)

На місці працюють рятувальники

Зранку в п'ятницю, 19 квітня, під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. В результаті цього постраждав житловий будинок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що п'ятиповерховий будинок частково зруйнований, там триває пожежа.

8:05 За інформацією Лисака, загалом у місті в результаті ворожої атаки, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених. Він також повідомив, що окрім житлового будинку у місті пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

Пошкоджений будинок

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що приліт був у самому центрі міста. Станом на 7:00 число постраждалих складало 9 осіб.

Як повідомили місцеві Telegram-канали, попередньо, на житловий будинок у центрі міста впали уламки збитої ракети. Варто зазначити, що офіційно про причини поки не повідомлялося.

Місцеві жителі публікують у соцмережах фото, на яких можна побачити наслідки вибухів. У деяких будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Також є відео, на яких зафіксовано момент вибуху.

Також повідомляється, що у Дніпрі на залізничному вокзалі прибуття та відправка поїздів затримуються. Крім того, висадка та посадка пасажирів не відбувається.

Нагадаємо, російські терористи вранці 19 квітня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 та Х-22 з бортів бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3. Також росіяни застосували ударні безпілотники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Чернігові під час повітряної тривоги у середу, 17 квітня, пролунали потужні вибухи. Після них у небо піднявся стовп диму. Майже 20 людей загинули в результаті російського теракту.