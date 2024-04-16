Атака на ЗАЕС: аналітики розповіли, чий дрон упав на території станції

Росіяни хотіли б звинуватити Україну

Дрон, який вибухнув на території ЗАЕС 7 квітня, швидше за все, був запущений росіянами з окупованої території. При цьому йдеться про невелике БПЛА з дальністю дії в 10-15 кілометрів.

Про це йдеться у дослідженні британських військових аналітиків McKenzie, проведеного на замовлення міжнародної організації Greenpeace. У звіті йдеться про те, що росіянам було б вигідно звинуватити в атаках Україну.

"Такі пристрої малого радіуса дії, ймовірно, були запущені поблизу ЗАЕС і, ймовірно, але не остаточно, з території, яку контролює Росія", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що Росія хоче продемонструвати українську безвідповідальність щодо ядерної безпеки та тим самим залучити міжнародну спільноту до тиску на Україну. В ідеалі країна-окупант хотіла б запровадження санкцій проти Києва.

Своєю чергою, в Greenpeace кажуть, що звинувачення Росії є спробою дезінформувати світове суспільство і відвести увагу від тієї загрози, яку вона сама створює для Запорізької АЕС.

"Очевидно, що російський уряд і МАГАТЕ повинні розкрити набагато більше інформації, перш ніж можна буде зробити остаточний висновок. Але попередній аналіз доказів, проведений McKenzies, вказує на фейкові атаки, скоєні на контрольованій "Росатомом" території та російськими Збройними силами", — зазначив він. експерт організації з ядерної енергетики Шон Берні.

Нагадаємо, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що у неділю, 7 квітня, на території Запорізької атомної електростанції впав безпілотник. Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначили, що Україна не причетна до атаки на ЗАЕС.