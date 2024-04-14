"Операція під фальшивим прапором": Генштаб попередив про підготовку провокації на Запорізькій АЕС

Станція вже два роки перебуває в окупації росіян

Російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції Про це свідчать дані української розвідки.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу Збройних сил України. Там зазначили, що ворог готує чергову "операцію під фальшивим прапором".

"Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи", — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі нагадали, що лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Зазначається, це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС.

"Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції. Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що 7 квітня на території Запорізької атомної електростанції нібито впав безпілотник. Водночас у Головному управління розвідки Міністерства оборони зазначили, що Україна не причетна до атаки на ЗАЕС.

13 квітня вперше з кінця 2022 року Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) перевела всі свої шість реакторів у стан "холодного зупину". У цей стан був переведений останній — четвертий реактор.