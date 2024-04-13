Росіяни перевели у "холодний зупин" усі ректори захопленої Запорізької АЕС: подробиці

Рішення зупину усіх шести енергоблоків позитивне

Вперше з кінця 2022 року Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) перевела всі свої шість реакторів у стан "холодного зупину". У суботу, 13 квітня, вранці у цей стан був переведений останній — четвертий — реактор.

Про це пише пресслужба МАГАТЕ, спираючись на заяву глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Зазначається, що вранці 12 квітня окупаційна адміністрація розпочала переведення енергоблока №4 зі стану "гарячого зупину" в "холодний".

За словами Гроссі, рішення зупину усіх шести енергоблоків позитивне, адже охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії.

"Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною", — сказав він.

Торік Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до режиму "холодного зупину". Але росіяни, які контролюють ЗАЕС, відмовлялися це робити.

"Агентство продовжуватиме уважно стежити за станом роботи Запорізької АЕС і забезпечуватиме технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін і викликів", — запевнив Гроссі.

У пресслужбі МАГАТЕ розповіли, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули "виходи" артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

Нагадаємо, нещодавно на Запорізькій АЕС вибухнув дрон, він здетонував. Представники МАГАТЕ стали свідками інциденту.

Раніше "Телеграф" писав, що в МАГАТЕ нарешті "побачили", що росіяни обстрілюють Україну з майданчиків ЗАЕС.