Россияне перевели в "холодную остановку" все ректоры захваченной Запорожской АЭС: подробности

Решение остановки всех шести энергоблоков положительное

Впервые с конца 2022 года Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела все свои шесть реакторов в состояние "холодной остановки". В субботу, 13 апреля, утром россиянами в это состояние был переведен последний – четвертый – реактор.

Об этом пишет пресс-служба МАГАТЭ, опираясь на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Отмечается, что утром 12 апреля оккупационная администрация приступила к переводу энергоблока №4 из состояния "горячего останова" в "холодное".

По словам Гросси, решение остановки всех шести энергоблоков положительное, ведь охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии.

"Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность и безопасность на этом крупном ядерном объекте остаются очень нестабильными ", — сказал он.

В прошлом году Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение по ограничению работы всех шести энергоблоков ЗАЭС в режим "холодной остановки". Но россияне, контролирующие ЗАЭС, отказывались это делать.

"Агентство будет продолжать внимательно следить за состоянием работы Запорожской АЭС и будет обеспечивать технически жизнеспособные альтернативы в контексте скорых перемен и вызовов", — заверил Гросси.

В пресс-службе МАГАТЭ рассказали, что сегодня находящиеся на АЭС эксперты агентства слышали "выходы" артиллерии вблизи станции. Некоторые были на близком расстоянии, некоторые дальше, но все равно были громкими.

Напомним, недавно на Запорожской АЭС взорвался дрон, он сдетонировал. Представители МАГАТЭ стали свидетелями инцидента.

Ранее "Телеграф" писал, что в МАГАТЭ наконец "увидели", что россияне обстреливают Украину с площадок ЗАЭС.