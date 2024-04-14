"Операция под фальшивым флагом": Генштаб предупредил о подготовке провокации на Запорожской АЭС

Станция уже два года находится в оккупации россиян

Российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там отметили, что враг готовит очередную "операцию под фальшивым флагом".

"Россия — единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к границе сознательной радиационной катастрофы", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе напомнили, что только за последние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС. Отмечается, это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС.

"Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции. Пока российские террористы находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и имеют возможность проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована", — сказано в сообщении.

Напомним, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что 7 апреля на территории Запорожской атомной электростанции якобы упал беспилотник. В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны отметили, что Украина не причастна к атаке на ЗАЭС.

13 апреля впервые с конца 2022 года Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела все свои шесть реакторов в состояние "холодной остановки". В это состояние был переведен последний – четвертый реактор.