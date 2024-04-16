Атака на ЗАЭС: аналитики рассказали, чей дрон упал на территории станции

Россияне хотели бы обвинить Украину

Дрон, который взорвался на территории ЗАЭС 7 апреля, скорее всего был запущен россиянами с оккупированной территории. При этом, речь идет о небольшом БПЛА с дальностью действия в 10-15 километров.

Об этом говорится в исследовании британских военных аналитиков McKenzie, проведенного по заказу международной организации Greenpeace. В отчете говорится, что россиянам было бы выгодно обвинить в атаках Украину.

"Такие устройства малого радиуса действия, вероятно, были запущены вблизи ЗАЭС и, вероятно, но не окончательно, с территории, контролируемой Россией", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Россия хочет продемонстрировать украинскую безответственность относительно ядерной безопасности и тем самым привлечь международное сообщество к давлению на Украину. В идеале страна-оккупант хотела бы введения санкций против Киева.

В свою очередь в Greenpeace говорят, что обвинения России являются попыткой дезинформировать мировое общество и отвести внимание от той угрозы, которую она сама создает для Запорожской АЭС.

"Очевидно, что российское правительство и МАГАТЭ должны раскрыть гораздо больше информации, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Но предварительный анализ доказательств, проведенный McKenzies, указывает на фейковые атаки, совершенные на контролируемой "Росатомом" территории и российскими Вооруженными силами", — отметил эксперт организации по ядерной энергетике Шон Берни.

Напомним, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что в воскресенье, 7 апреля, на территории Запорожской атомной электростанции упал беспилотник. В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны отметили, что Украина не причастна к атаке на ЗАЭС.