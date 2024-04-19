В Днепре из-за ракетного удара разрушена пятиэтажка: есть пострадавшие (фото, видео)

На месте работают спасатели

Утром в пятницу, 19 апреля, во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. В результате пострадал жилой дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что пятиэтажный дом частично разрушен, там продолжается пожар.

По информации Лысака, предварительно, пострадали шесть человек. В то же время он подчеркнул, что под завалами могут быть люди.

Как сообщили местные Telegram-каналы, предварительно, на жилой дом в центре города упали обломки сбитой ракеты. Следует отметить, что официально о причинах пока не сообщалось.

Местные жители публикуют в соцсетях фото, где можно увидеть последствия взрывов. В некоторых домах взрывной волной выбило окна. Также есть видео, на которых зафиксирован момент взрыва.

Также сообщается, что в Днепре на железнодорожном вокзале прибытие и отправка поездов задерживаются. Кроме того, высадка и посадка пассажиров не производится.

Напомним, российские террористы утром 19 апреля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и Х-22 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Также россияне применили ударные беспилотники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чернигове во время воздушной тревоги в среду, 17 апреля, прогремели мощные взрывы. После них в небо поднялся столб дыма. Около 20 человек погибли в результате российского теракта.