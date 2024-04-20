В Одесі зранку пролунала серія потужних вибухів: що відомо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 850
Росіяни били балістикою
У суботу, 20 квітня, в Одесі на світанку пролунали вибухи. У місті працювала ППО.
В командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли, про ракетну небезпеку. Там повідомили, що летить керована авіаційна ракета. Також о 06:45 було оголошено про фіксацію руху ракети у бік Одеської області.
Моніторингові канали повідомляли, що були виходи балістики по місту. Пізніше це підтвердили і місцеві ЗМІ Після вибуху в Одесі в небі було видно стовп диму.
Ще за хвилину паблік "Николаевский Ванёк" попередив про підвищену балістичну загрозу для Чорноморська та Одеси: "Керованою ракетою не поцілили, тепер намагаються поцілити балістикою без коригування".
Раніше "Телеграф" писав, що вранці у п’ятницю, 19 квітня, внаслідок атаки російських окупантів у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Унаслідок удару по Дніпропетровщині загинуло 7 осіб, з яких двоє — діти, та постраждало 35 людей. Психологічну допомогу після удару по Дніпру отримали 30 людей. У ЗМІ також показали відео, як друзі загиблих дітей шукають їхні речі