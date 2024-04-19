Україна атакувала "наріжний камінь" ядерних сил РФ? Що відомо про ураження "Контейнеру" та чому він такий важливий

РЛС зліт літака помічає менше ніж за секунду і стежить за повітряним простором над майже усією Європою

Інформація про те, що українські безпілотники, ймовірно, уразили надпотужну загоризонтну російську радіолокаційну станцію "Контейнер" за 600 км від кордону, не була офіційно ані спростована, ані підтверджена Україною чи Росією. Проте це не завадило почати бити на сполох західним ЗМІ, про перетин "червоних ліній" Кремля в контексті ядерної ескалації.

І все через важливість та унікальність "Контейнеру". Про яку детально розповідає ВВС Україна.

За словами джерела ВВС Україна в Головному управлінні розвідки, 11 і 17 квітня безпілотники нібито дійсно атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер" на території військової радіотехнічної частини біля міста Ковилкіно у російській Мордовії.

"За попередньою інформацією, ураження підтверджується. Командний пункт був атакований першого разу, тепер був повторний удар по самому об'єкту", – сказав співрозмовник.

З російського ж боку про ураження та виведення з ладу радара надається лише інформація від телеграм-каналів. Також відсутні фото- та відеопідтвердження наслідків атаки.

У чому важливість "Контейнера" для росіян

Надпотужна загоризонтна радіолокаційна станція "Контейнер" була запушена на бойове чергування у 2019 році. Будівництво її почалось у 2000 роках і коштувала вона тоді 10 млрд рублів.

За даними ВВС, комплекс станції розташований біля села Ковилкіно, що в Мордовії, а передавач за 300 км — в Городці, що в Нижньогородській області.

У вже побудованого "Контейнера" антенна система складається зі 144 щогл висотою 34 метри. Довжина системи 1,3 км, ширина — 200 метрів. Щогли розташовані у формі трикутника для приймання сигналу з різних сторін.

"Контейнер" відстежував лише західний напрямок на дистанції у три тисячі км із сектором огляду 240 градусів. Відомо, що він може одночасно "вести" близько 5 000 повітряних цілей, що перебувають на висоті до 100 км і на відстані до 3 000 км, але не ближче 900 км. Також є інформація, що РЛС зліт літака помічає менше ніж за секунду і стежить за повітряним простором над майже усією Європою.

"Контейнер" унікальний тим, що він є загоризонтним радаром зворотного розсіювання. У той час, як звичайні радари через опуклість поверхні Землі мають обмеження роботи трохи далі за лінією горизонту, так звану "сліпу зону".

Загоризонтний же радар не має цих обмежень, оскільки направляє свої електромагнітні імпульси частотою до 50 Мгц не паралельно поверхні Землі, а вверх – до іоносфери, тобто у верхні шари атмосфери на висоту понад 50 км.

Там сигнал відбивається вниз в напрямку території на Землі, яку треба "просканувати", і відбивається назад від об'єктів, що дозволяє їх ідентифікувати. Таким чином можна відстежувати аеродинамічні об'єкти за тисячі кілометрів від станції, попри опуклість земної поверхні.

Зазначається, що почали вироблятись такі РЛС ще за часів "Холодної війни", аби не проґавити запуски балістичних ракет чи підліт ядерних бомбардувальників противника.

Раніше "Телеграф" писав, що оскільки російські терористи вже у червні цього року можуть почати великий наступ з метою захопити всю територію Донецької та Луганської областей до інавгурації нового президента США, то Україна має власний план зі зменшення російського потенціалу. Головна роль у ньому відводиться ударам безпілотників, ракетам та новим атакам російських добровольців, сказав глава ГУР Кирило Буданов.