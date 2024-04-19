Носій смертоносних ракет: що відомо про літак Ту-22МЗ, який збили під російським Ставрополем

Росіяни регулярно використовують ці літаки для ударів по Україні

У п'ятницю, 19 квітня, у Ставропольському краї Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Він міг бути залучений для сьогоднішніх ракетних ударів по Україні.

За даними Міноборони РФ, літак впав "після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування". Там також стверджують, що боєкомплекту на борту Ту-22МЗ не було.

Також у відомстві заявляють, що за попередніми даними, причиною катастрофи нібито стала технічна несправність. За їхніми даними, пілоти катапультувалися, "троє членів екіпажу вже знайдені, продовжуються пошуки ще одного льотчика".

Що являє собою літак Ту-22

Ту-22М3 – радянський дальній стратегічний надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Він є подальшою модифікацією серії літаків Ту-22. Літак має змінну геометрією крила.

Літак був розроблений ОКБ О.М. Туполєва і вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова. В експлуатації знаходиться з 1974 року. Серійне виробництво цих літаків було припинено у 1993 році.

Ту-22М3 призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами. Він є носієм ракет Х-22/Х-32, якими росіяни обстрілюють Україну. Ту-22М3 може нести до 3 ракет Х-22, але літаки зазвичай не навантажуються більш ніж однією ракетою.

Х-22 – це протикорабельна ракета, проте Росія застосовує її по наземних цілях. Її точність низька порівняно з іншими крилатими ракетами. Маса бойової частини Х-22 складає до 1 тисячі кілограмів. Через високу швидкість перехопити ракету Х-22 вкрай складно. Збивати ці ракети може ЗРК Patriot.

Технічні характеристики Ту-22М3

Екіпаж: 4 людини

Довжина: 41,46 м.

Розмах крил: від 23,3 м до 34,28 м.

Максимальна злітна маса: 126000 кг.

Силова установка: два двигуни НК-25.

Максимальна швидкість: 2300 км/год (біля землі 1050 км/год).

Бойовий радіус: 2410 км.

Практична стеля: 13 300 м.

Максимальне бомбове навантаження: 24000 кг.

Максимальне ракетне навантаження Х-22: 3 шт.

Нагадаємо, російські терористи вранці 19 квітня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 та Х-22 з бортів бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3. Також росіяни застосували ударні безпілотники.