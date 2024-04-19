Носитель смертоносных ракет: что известно о самолете Ту-22МЗ, сбитом под российским Ставрополем

Россияне регулярно используют эти самолеты для ударов по Украине

В пятницу, 19 апреля, в Ставропольском крае России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Он мог быть привлечен для сегодняшних ракетных ударов по Украине.

По данным Минобороны РФ, самолет упал "после выполнения боевого задания при возвращении на аэродром базирования". Там также утверждают, что боекомплекта на борту Ту-22МЗ не было.

Также в ведомстве заявляют, что по предварительным данным, причиной крушения якобы стала техническая неисправность. По их данным, пилоты катапультировались, "трое членов экипажа уже найдены, продолжаются поиски еще одного летчика".

Что представляет собой самолет Ту-22

Ту-22М3 – советский дальний стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Он является последующей модификацией серии самолетов Ту-22. Самолет имеет изменяемую геометрию крыла.

Самолет был разработан ОКБ О.М. Туполева и производился на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. В эксплуатации находится с 1974 года. Серийное производство этих самолетов было приостановлено в 1993 году.

Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами и авиационными бомбами. Он является носителем ракет Х-22/Х-32, которым россияне обстреливают Украину. Ту-22М3 может нести до 3 ракет Х-22, но самолеты обычно не нагружаются более чем одной ракетой.

Х-22 – это противокорабельная ракета, однако Россия применяет ее по наземным целям. Ее точность низкая по сравнению с другими крылатыми ракетами. Масса боевой части Х-22 составляет до 1 тысячи килограммов. Из-за высокой скорости перехватить ракету Х-22 крайне сложно. Сбивать эти ракеты может ЗРК Patriot.

Технические характеристики Ту-22М3

Экипаж: 4 человека

Длина: 41,46м.

Размах крыльев: от 23,3м до 34,28м.

Максимальная взлетная масса: 126 000 кг.

Силовая установка: два двигателя НК-25.

Максимальная скорость: 2300 км/ч (возле земли 1050 км/ч).

Боевой радиус: 2410 км.

Практический потолок: 13 300 м.

Максимальная бомбовая нагрузка: 24000 кг.

Максимальная ракетная нагрузка Х-22: 3 шт.

Напомним, российские террористы утром 19 апреля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и Х-22 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Также россияне применили ударные беспилотники.