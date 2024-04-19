Украина атаковала "краеугольный камень" ядерных сил РФ? Что известно о поражении "Контейнера" и почему он так важен

РЛС взлет самолета замечает менее чем через секунду и следит за воздушным пространством над почти всей Европой

Информация о том, что украинские беспилотники, по всей вероятности, поразили сверхмощную загоризонтную российскую радиолокационную станцию "Контейнер" в 600 км от границы, не была официально ни опровергнута, ни подтверждена Украиной или Россией. Однако это не помешало начать бить тревогу западным СМИ, о пересечении "красных линий" Кремля в контексте ядерной эскалации.

И все из-за важности и уникальности "Контейнера". О которой подробно рассказывает BBC Украина.

По словам источника BBC Украина в Главном управлении разведки, 11 и 17 апреля беспилотники якобы действительно атаковали российскую загоризонтную РЛС "Контейнер" на территории военной радиотехнической части возле города Ковилкино в российской Мордовии.

"По предварительной информации, поражение подтверждается. Командный пункт был атакован в первый раз, теперь был повторный удар по самому объекту", — сказал собеседник.

С российской стороны о поражении и выводе из строя радара предоставляется только информация от телеграм-каналов. Также отсутствуют фото- и видеоподтверждения последствий атаки.

В чем важность "Контейнера" для россиян

Сверхмощная радиолокационная станция "Контейнер" была запушена на боевое дежурство в 2019 году. Строительство ее началось в 2000 годах и стоило оно тогда 10 млрд рублей.

По данным ВВС, комплекс станции расположен возле села Ковилкино в Мордовии, а передатчик в 300 км — в Городце, что в Нижегородской области.

У уже построенного "Контейнера" антенная система состоит из 144 мачт высотой 34 метра. Длина системы 1,3 км, ширина – 200 метров. Мачты расположены в форме треугольника для приема сигнала с разных сторон.

"Контейнер" отслеживал только западное направление на дистанции в три тысячи километров с сектором обзора 240 градусов. Понятно, что он может сразу "вести" около 5 000 воздушных целей, находящихся на высоте до 100 км и на расстоянии до 3 000 км, но не ближе 900 км. Также есть информация, что РЛС взлет самолета замечает менее чем через секунду и следит за воздушным пространством над почти всей Европой.

"Контейнер" уникален тем, что он является загоризонтным радаром обратного рассеяния. В то время как обычные радары из-за выпуклости поверхности Земли имеют ограничение работы чуть дальше по линии горизонта, так называемую "слепую зону".

Загоризонтный радар не имеет этих ограничений, поскольку направляет свои электромагнитные импульсы частотой до 50 МГц не параллельно поверхности Земли, а вверх – к ионосфере, то есть в верхние слои атмосферы на высоту более 50 км.

Там сигнал отражается вниз в направлении территории на Земле, которую нужно просканировать, и отражается назад от объектов, что позволяет их идентифицировать. Таким образом можно отслеживать аэродинамические объекты в тысячах километрах от станции, несмотря на выпуклость земной поверхности.

Отмечается, что начали производиться такие РЛС еще во времена "Холодной войны", чтобы не упустить запуски баллистических ракет или подлет ядерных бомбардировщиков противника.

Ранее "Телеграф" писал, что поскольку российские террористы уже в июне этого года могут начать большое наступление с целью захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до инаугурации нового президента США, Украина имеет собственный план по уменьшению российского потенциала. Главная роль в нем отводится ударам беспилотников, ракетам и новым атакам русских добровольцев, сказал глава ГУР Кирилл Буданов.