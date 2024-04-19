Минус экипаж? Стали известны последствия сбития Ту-22М3 (видео)

На борту самолете пребывало четверо россиян

С﻿битие российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 не обошлось без жертв. Пострадал экипаж самолета.

Об этом сообщают росСМИ. По их данным, один член команды погиб, двое человек было спасено, а судьба еще одного остается не известной.

"По уточненным данным, сейчас продолжаются поиски 4-го члена экипажа. Погибшим оказался 3-й лётчик, которого также искали. Двоих пилотов нашли ранее, им оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которым российские террористы бьют по мирным украинским городам. Кроме того, во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.

"Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории. Я благодарю всех, кто сегодня обеспечил этот результат. Зло будет наказано", — написал командующий Николай Олещук.

Стоит отметить, что, по данным источников "Телеграфа", вражеский самолет был сбит украинским зенитно-ракетным комплексом С-200. Как известно, он имеет дальность поражения до 300 км.

Ранее мы писали, что в среду, 20 марта на военный аэродром в Энгельсе была совершена атака беспилотников. В сети появились спутниковые снимки аэропорта, сделанные накануне налета, 19 марта. Отмечают, что, согласно данным со спутника, на территории аэродрома находилось 11 самолетов.