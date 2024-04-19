В ВСУ подтвердили уничтожение российского Ту-22М3: впервые также сбили не только самолет

Силы обороны отразили массированную воздушную атаку

В ночь на пятницу, 19 апреля, российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА по территории нашей страны. Однако Силы обороны Украины уничтожили 29 воздушных целей, а также российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, всего враг применил 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Рязань, РФ);

14 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ);

12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и акватории Азовского моря);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).

Олещук отметил, что к отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 крылатые ракеты Х-22.

Также Олещук сообщил, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которымм российские террористы бьют по мирным украинским городам. Кроме того, во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.

"Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории. Я благодарю всех, кто сегодня обеспечил этот результат. Зло будет наказано", — написал он.

Стоит отметить, что, по данным источников "Телеграфа", вражеский самолет был сбит украинским зенитно-ракетным комплексом С-200. Как известно, он имеет дальность поражения до 300 км.

Напомним, российские террористы утром 19 апреля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и Х-22 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Также россияне применили ударные беспилотники.

Также в пятницу в Ставропольском крае России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Он мог быть привлечен для сегодняшних ракетных ударов по Украине.