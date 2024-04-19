У ЗСУ підтвердили знищення російського Ту-22М3: вперше також збили не тільки літак

Сили оборони відбили масовану повітряну атаку

У ніч на п'ятницю, 19 квітня, російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА по території нашої країни. Проте Сили оборони України знищили 29 повітряних цілей, а також російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Рязань, РФ);

14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область та з акваторії Азовського моря);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

Олещук зазначив, що до відбиття повітряного нападу противника було залучено зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Також Олещук повідомив, що вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Крім того, під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

"Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території. Я дякую усім, хто сьогодні забезпечив цей результат. Зло буде покарано", — написав він.

Варто зазначити, що, за даними джерел "Телеграфа", ворожий літак було збито українським зенітно-ракетним комплексом С-200. Як відомо, він має дальність ураження до 300 кілометрів.

Нагадаємо, російські терористи вранці 19 квітня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 та Х-22 з бортів бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3. Також росіяни застосували ударні безпілотники.

Також у п'ятницю у Ставропольському краї Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Він міг бути залучений для сьогоднішніх ракетних ударів по Україні.