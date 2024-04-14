Не только Су-57: эксперт рассказал, из чего россияне могут запускать свою новую Х-69

Если российские самолеты могут нести Х-59, то будет непонятно, почему они якобы не способны брать Х-69

Российская ракета Х-69 может запускаться не только с современного российского многоцелевого истребителя Су-57, первый образец которого был недавно зафиксирован у границ Украины. Беда в том, что ее могут нести и более старые самолеты – Су-35, Су-34 и даже Су-30.

Об этом сказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире канала "FreeДом". По его словам, эта ракета явилась результатом модернизаций более старой Х-59, которую могут нести другие самолеты РФ.

"По поводу ракеты Х-69. Существует мнение, что она используется только с современного российского самолета Су-57. Я с этим не соглашусь, потому что платформа так называемых авиационных катапульт предусматривает использование разного типа вооружения", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что если Су-30, Су-34 и Су-35 могут нести Х-59, то будет непонятно, почему они якобы не способны брать Х-69. Она почти ничем не отличается, кроме повышенной дальности – с 300 км до 400 км.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, скорее всего, будет эффективен против новых российских ракет Х-69, которыми РФ уничтожила Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС). Эта система противовоздушной обороны (ПВО) сбивала более сложные воздушные цели, такие как "Циркон" и "Кинжал".

Напомним, 11 апреля Россия совершила массированную комбинированную атаку на объекты энергетики в нескольких областях Украины. На Харьковщине ввели графики аварийных отключений. Под Киевом была уничтожена Трипольская ТЭС. Там зафиксировали три "прилета", после которых начался пожар. Предварительно россияне ударили по этому объекту ракетами Х-69.