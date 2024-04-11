"Ракеты для Patriot дефицит, но...": в Воздушных силах сделали заявление о ракетах для ПВО

Союзники Украины знают о том, какие боеприпасы нужны на фронте в первую очередь

В Воздушных силах Украины прокомментировали заявление журналиста Bild о том, что в Украине закончились ракеты для "Patriot". Эти боеприпасы являются дефицитными и Силы обороны полностью зависят в поставках от партнеров.

Об этом в комментарии NV сказал спикер ВС ВСУ Илья Евлаш. По его словам, союзники осведомлены о нуждах украинской армии.

"Для нас действительно ракеты в системы ПВО являются дефицитными, поскольку Украина их не производит, и мы полностью зависим от наших партнеров. Партнеры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо", — сказал он.

Комментировать слова журналиста Bild Юлиана Репке о том, что в Украине якобы больше нет ракет для ЗРК Patriot и IRIS-T, Евлаш отказался.

"Мы не можем разглашать конкретное количество, сколько у нас ракет осталось, поскольку эта информация с ограниченным доступом", — сказал спикер Воздушных Сил.

Илья Евлаш добавил, что ракеты для Patriot очень мощные и могут уничтожать разные воздушные цели, в том числе и "несбиваемые Кинжалы". Учитывая эффективность этих ракет, Украина нуждается в их большом количестве. Однако не только ЗРК Patriot успешно сбивает вражеские цели.

Спикер ВС ВСУ отметил, что показали свою эффективность и мобильные огневые группы. Благодаря их усилиям удается экономить дорогостоящие ракеты к системам ПВО. Только во время ночной атаки 11 апреля силы ПВО сбили 39 из 40 БПЛА, 16 из 20 ракет Х-101/Х-555 и 2 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59.

Напомним, что Юлиан Репке заявил, что Украина якобы исчерпала все запасы ракет для ЗРК Patriot и IRIS-T. А запасы для большинства других средств противовоздушной обороны также якобы уничтожены. Журналист возмутился тем, что союзники не дают нужную помощь Украине, хотя только на складах США "сотни систем и тысячи ракет".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ЕС насчитали около 100 батарей Patriot на складах. Но для Украины хороших новостей об усилении ПВО нет.