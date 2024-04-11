Массированный удар по Украине: сколько сбили ракет и "Шахедов", а какие объекты ПВО не смогла уничтожить

Основными целями врага были объекты энергетики

В ходе массированной комбинированной атаки по Украине 11 апреля Воздушные силы сбили 57 воздушных целей. Это были 18 ракет и 39 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает Командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Всего враг привлек 82 средства воздушного нападения, которые были запущены с разных площадок.

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ПВО сбила 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из 40. Враг запустил их из районов Приморско-Ахтарска (в РФ) и Чауда (Крым). Также ПВО сбила 18 ракет — 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из 20) и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из четырех).

Россия также выпустила по Украине 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и 12 зенитных управляемых ракет С-300. Их сбить не удалось.

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительская авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — написал Олещук.

Отметим, что комбинированная атака началась с дронов. Больше всего беспилотников сбили на юге — 21. Ночью в Николаевской области сбили 8 "шахедов", в Одесской — 7. Еще по три дрона сбили в Днепропетровской и Херсонской областях.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля россияне атаковали энергосистему Украины. Под удар попали объекты критической инфраструктуры в четырех областях.