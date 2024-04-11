"Ракети для Patriot дефіцит, але...": у Повітряних силах зробили заяву про ракети для ППО

Союзники України знають про те, які боєприпаси потрібні на фронті насамперед

У Повітряних силах України прокоментували заяву журналіста Bild про те, що в Україні закінчилися ракети для "Patriot". Ці боєприпаси є дефіцитними та Сили оборони повністю залежать у постачанні від партнерів.

Про це в коментарі NV сказав речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, союзники обізнані про потреби української армії.

"Для нас справді ракети до систем ППО є дефіцитними, оскільки Україна їх не виробляє, і ми повністю залежимо від наших партнерів. Партнери знають про нашу потребу, знають, що нам необхідно", — сказав він.

Коментувати слова журналіста Bild Юліана Рьопке про те, що в Україні нібито більше немає ракет для ЗРК Patriot та IRIS-T Євлаш відмовився.

"Ми не можемо розголошувати конкретну кількість, скільки у нас ракет залишилося, оскільки ця інформація з обмеженим доступом", — сказав речник Повітряних Сил.

Ілля Євлаш додав, що ракети для Patriot дуже потужні й можуть знищувати різні повітряні цілі, у тому числі й "Кинджали, що не збиваються". Враховуючи ефективність цих ракет, Україна потребує їх у великій кількості. Проте не лише ЗРК Patriot успішно збиває ворожі цілі.

Спікер ПС ЗСУ зазначив, що показали свою ефективність і мобільні вогневі групи. Завдяки їхнім зусиллям вдається заощаджувати дорогі ракети до систем ППО. Тільки під час нічної атаки 11 квітня сили ППО збили 39 із 40 БПЛА, 16 із 20 ракет Х-101/Х-555 та 2 з 4 керованих авіаційних ракет Х-59.

Нагадаємо, що Юліан Рьопке заявив, що Україна нібито вичерпала всі запаси ракет для ЗРК Patriot та IRIS-T. А запаси більшості інших засобів протиповітряної оборони також нібито знищені. Журналіст обурився тим, що союзники не дають потрібну допомогу Україні, хоча лише на складах США "сотні систем та тисячі ракет".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в ЄС нарахували близько 100 батарей Patriot на складах. Але для України добрих новин про посилення ППО немає.