Масований удар по Україні: скільки збили ракет та "Шахедів", а які об'єкти ППО не змогла знищити

Основними цілями ворога були об’єкти енергетики

Під час масованої комбінованої атаки по Україні 11 квітня Повітряні сили збили 57 повітряних цілей. Це були 18 ракет та 39 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил Микола Олещук. Усього ворог залучив 82 засоби повітряного нападу, які були запущені з різних майданчиків.

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ППО збила 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з 40. Ворог запустив їх з районів Приморсько-Ахтарська (у РФ) та Чауда (Крим). Також ППО збила 18 ракет — 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з 20) та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з чотирьох).

Росія також випустила по Україні 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та 12 зенітних керованих ракет С-300. Їх збити не вдалось.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — написав Олещук.

Зазначимо, що комбінована атака розпочалась з дронів. Найбільше безпілотників збили на півдні — 21. Вночі у Миколаївській області збили 8 "шахедів", в Одеській — 7. Ще по три дрони збили у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня росіяни атакували енергосистему України. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох областях.