Масований удар по Україні: скільки збили ракет та "Шахедів", а які об'єкти ППО не змогла знищити
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Основними цілями ворога були об’єкти енергетики
Під час масованої комбінованої атаки по Україні 11 квітня Повітряні сили збили 57 повітряних цілей. Це були 18 ракет та 39 дронів-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил Микола Олещук. Усього ворог залучив 82 засоби повітряного нападу, які були запущені з різних майданчиків.
ППО збила 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з 40. Ворог запустив їх з районів Приморсько-Ахтарська (у РФ) та Чауда (Крим). Також ППО збила 18 ракет — 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з 20) та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з чотирьох).
Росія також випустила по Україні 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та 12 зенітних керованих ракет С-300. Їх збити не вдалось.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — написав Олещук.
Зазначимо, що комбінована атака розпочалась з дронів. Найбільше безпілотників збили на півдні — 21. Вночі у Миколаївській області збили 8 "шахедів", в Одеській — 7. Ще по три дрони збили у Дніпропетровській та Херсонській областях.
Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня росіяни атакували енергосистему України. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох областях.