Ворог бив по інфраструктурі: на Львівщині внаслідок удару спалахнуло кілька пожеж

Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі

У четвер, 11 квітня, російські війська атакували Львівщину. Постраждали два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Йдеться про обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському районі. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу почались пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.

За словами Козицького, усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Окрім цього, на Київщині також постраждала енергетична інфраструктура. У області є перебої з електропостачанням.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільше поки постраждав Харків — по ньому випустили щонайменше 15 балістичних ракет. Також ракети терористи випускали по іншим населеним пунктам Харківської області. Гучно було також у Запорізькій області. Там було чути два вибухи.