Враг бил по инфраструктуре: на Львовщине в результате удара вспыхнуло несколько пожаров
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Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме
В четверг, 11 апреля, российские войска атаковали Львовскую область. Пострадали два объекта критической энергетической инфраструктуры.
Речь идет об объекте газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанции – в Червоноградском районе. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Ночью вражеские крылатые ракеты разного класса и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области", — говорится в сообщении.
В результате обстрела начались пожары. Их оперативно потушили пожарные.
По словам Козицкого, все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
Кроме этого, в Киевской области также пострадала энергетическая инфраструктура. В области есть перебои с электроснабжением.
Ранее "Телеграф" писал, что больше всего пострадал Харьков — по нему выпустили по меньшей мере 15 баллистических ракет. Также ракеты террористы выпускали по другим населённым пунктам Харьковской области. Громко было также в Запорожской области. Там было слышно два взрыва.