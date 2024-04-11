Враг бил по инфраструктуре: на Львовщине в результате удара вспыхнуло несколько пожаров

Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме

В четверг, 11 апреля, российские войска атаковали Львовскую область. Пострадали два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Речь идет об объекте газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанции – в Червоноградском районе. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Ночью вражеские крылатые ракеты разного класса и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области", — говорится в сообщении.

В результате обстрела начались пожары. Их оперативно потушили пожарные.

По словам Козицкого, все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Кроме этого, в Киевской области также пострадала энергетическая инфраструктура. В области есть перебои с электроснабжением.

Ранее "Телеграф" писал, что больше всего пострадал Харьков — по нему выпустили по меньшей мере 15 баллистических ракет. Также ракеты террористы выпускали по другим населённым пунктам Харьковской области. Громко было также в Запорожской области. Там было слышно два взрыва.