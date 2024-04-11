Росіяни знову тероризують енергосистему України: під удар потрапили чотири області

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств

У четвер, 11 квітня, російські окупанти під час ранкового масованого повітряного удару по Україні атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Постраждало чотири області.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях", — написав він у фейсбуці.

За його словами, наразі енергетики працюють над усуненням наслідків.

Окрім цього, за інформацією ДТЕК, РФ атакувала дві теплоелектростанції. Постраждалих немає.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання". — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДТЕК, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

За інформацією Укренерго, графіки аварійних відключень застосовані на Харківщині. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

Нагадаємо, російські терористи вранці 11 квітня атакували Україну ракетами та шахедами. Чергова масована ракетна атака розпочалася приблизно о 05:00 ранку, коли ракети з бомбардувальників Ту-95 увійшли в повітряний простір України.

Раніше "Телеграф" писав, що під час масованої атаки під удар потрапила і Одещина. Є приліт.