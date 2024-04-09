Харків під постійними обстрілами: чи допоможе Patriot прикрити місто

Захист міста має включати не менше п’яти елементів

Система протиповітряної та протиракетної оборони Patriot навряд чи вирішить проблему з обстрілами ракетами С-300. Є багато аспектів, які потрібно враховувати під час захисту міста.

Patriot реагує на балістику, коли перебуває на постійному бойовому чергуванні. Однак близькість до російського кордону може зробити систему вразливою ціллю. Тому потрібно знайти баланс між прикриттям Харкова та захистом самого ЗРК. Про це пише РБК Україна, посилаючись на експертів.

"Цього можна досягти, переміщуючи пускові установки по черзі. Наприклад, поки одні чотири ПУ змінюють локації, інші чотири — на чергуванні. При цьому їх станції радіолокації повинні працювати постійно. Процес складний, але якщо захищати Харків за допомогою Patriot, потрібно врахувати всі аспекти ", — сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що захист міста повинен включати не менше п’яти елементів. Перший – нові рейди російських добровольців та перенесення війни на територію Білгородської області зі знищенням військових об’єктів та інфраструктури. Другий – удари по Білгородській області, а також виявлення систем С-300 та їх знищення.

"Третій — це власне засоби ППО та Patriot. Четвертий — удари по аеродромах, де розміщується бойова авіація. П’ятий — удари вглиб бойових порядків по тиловій логістиці, щоб вони не встигали готувати угруповання з прицілом на Харків та інші напрямки", — вважає він.

Наголошується також, що розміщення Patriot навряд чи вирішить проблему атак ракетами С-300. Їх у Росії кілька тисяч і на даному етапі, враховуючи обмежений запас ракет, їхнє перехоплення може бути занадто дорогим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський сказав, скільки необхідно систем Patriot, щоб забезпечити безпеку України.