Заява Трампа про "Томагавки" та російські атаки дронами. Хронологія війни — день 1332

17 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 17 жовтня 2025 року. Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, яка має стати ще одним кроком до закінчення війни. Та тим часом російські окупанти не зменшують тиску на фронті. Аж так за минулу добу сталось 146 боєзіткнень, з яких 42 — на Покровському напрямку.

Як проходить 1332-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни запустили групи "шахедів", одна з яких наближається до Кривого Рогу.

Тим часом Трамп заявив, що Путіну не сподобалась ідея передачі "Томагавків" Україні.

