Заявление Трампа о "Томагавках" и российские атаки дронами. Хронология войны — день 1332

17 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 17 октября 2025 года. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна стать еще одним шагом вплоть до окончания войны. Но российские оккупанты не уменьшают давления на фронте. Так за прошедшие сутки произошло 146 боев, из которых 42 — на Покровском направлении.

Как проходит 1332-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Похоже, ракет Tomahawk Украина не увидит — Трамп сделал тревожное заявление по их передаче.

00:00 Россияне запустили группы "шахедов", одна из которых приближается к Кривому Рогу.

Тем временем Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передачи "Томагавков" Украине.

