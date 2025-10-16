Трамп обнадежил заявлениями по войне, а россияне атакуют "шахедами". Хронология войны — день 1331

16 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре четверг, 16 октября 2025 года. В США считают, что война в Украине должна закончиться в ближайшее время. Более того, министр войны Пит Хегсет сказал, что Штаты будут готовы ответить России, если она не будет двигаться в сторону мира. Тем временем Генштаб информирует, что на фронте произошло 154 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях.

Как проходит 1331-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Украина собирается перейти на фронте в наступление.

Также Трамп заявил, что все, что он хочет от Владимира Путина, чтобы тот прекратил убийства украинцев и россиян.

00:07 В ряде регионов объявлена ​​воздушная тревога из-за вражеских "шахедов".

Мониторинговые каналы сообщают, что в воздухе фиксируются около 20 дронов.

