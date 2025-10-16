Росіяни влаштували нічний терор України, під ударом — кілька регіонів. Хронологія війни — день 1331

16 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 16 жовтня 2025 року. У США вважають, що війна в Україні має закінчитися найближчим часом. Ба більше міністр війни Піт Гегсет сказав, що Штати будуть готові відповісти Росії, якщо вона не буде рухатись у бік миру. Тим часом Генштаб інформує, що на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках.

Як проходить 1331-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

07:00 Ніч на четвер була для багатьох українців неспокійною. Під комбінованою атакою РФ перебували Полтавська, Харківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Сумська області. Чекаємо деталей від ПС ЗСУ.

В Росії гучно було у Саратові та Енгельсі. Моніторингові канали повідомляють про візит "добрих дронів", унаслідок чого сталося кілька пожеж. Місцевий аеропорт перекривали за планом "Килим".

Президент США Дональд Трамп закликав Путіна "припинити вбивати українців і вбивати росіян". За словами Трампа, на фронті в Україні вже загинуло близько півтора мільйона російських громадян.

У Швеції готові збільшити військову допомогу Україні, зокрема передавши літаки радіолокаційної розвідки і раннього виявлення, а пізніше — і винищувачі Gripen. Таку заяву зробив очільник міноборони Швеції Пол Йонсон.

00:00 Американський президент Дональд Трамп каже, що Україна нібито збирається перейти на фронті у наступ.

Також Трамп заявив, що усе, що він хоче від Володимира Путіна, аби той припинив вбивства українців та росіян.

00:07 У низці регіонів оголошено повітряну тривогу через ворожі "шахеди".

Моніторингові канали повідомляють, що у повітрі фіксуються близько 20 дронів.

