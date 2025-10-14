Хронологія війни — день 1329: росіяни атакували Харків КАБом та запускають дрони

14 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 14 жовтня 2025 року. Росія вдарила по Харкову трьома керованими авіабомбами, внаслідок чого у трьох районах міста зникло світло.

Як проходить 1329-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Без повітряних загроз наразі. Безпілотників поки що не фіксується.

01:00 Приблизно 15 дронів у районі Херсонської області.

00:00 У деяких областях України оголошена повітряна тривога через табуни дронів, які залітають через тимчасово окуповану територію.

Повітряна тривога

Про новини та події 13 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1328: нова "бавовна" в Криму та екстрені відключення світла

З ситуацією в Україні 12 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1327: передбачення Тимошенко та нова розмова Зеленського з Трампом

Про те, що відбувалося 11 жовтня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1326: Росія продовжує атаки, але Україна вже готує відповідь