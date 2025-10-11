Хронологія війни — день 1326: Росія продовжує атаки, але Україна вже готує відповідь

11 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 11 жовтня 2025 року. Напередодні був знаменний день — річниця першого масованого удару Росії по енергетиці України, і у той самий день країна-агресор повторила атаку, через що в низці міст були відключення світла та води. Але, як стверджує президент Володимир Зеленський, Україна знає, куди слід бити у відповідь.

Як проходить 1326-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітряному просторі кілька груп ворожих дронів. Чугуєв потрапив під масовану атаку.

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта, де йдуть бої у Донецькій та Дніпропетровській областях 11.10.2025

Карта бойових дій за Куп’янськ від DeepState 11.10.2025

Карта боїв у Сумській області 11.10.2025

Про те, що відбувалося 8 жовтня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1323: росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах, але несуть втрати на фронті

З ситуацією в Україні 9 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1324: росіяни атакують залізницю та хочуть захопити Покровськ

Про новини та події 10 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1325: екстрені відключення світла та підготовка до нових обстрілів в Україні