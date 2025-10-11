Хронология войны — день 1326: Россия продолжает атаки, но Украина уже готовит ответ

11 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре суббота, 11 октября 2025 года. Накануне был знаменательный день — годовщина первого массированного удара России по энергетике Украины, и в этот же день страна-агрессор повторила атаку, из-за чего в ряде городов были отключения света и воды. Но, как утверждает президент Владимир Зеленский, Украина знает, куда нужно бить в ответ.

Как проходит 1326-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве несколько групп вражеских дронов. Чугуев попал под массированную атаку.

Тем временем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои в Донецкой и Днепропетровской областях 11.10.2025

Карта боевых действий за Купянск от DeepState 11.10.2025

Карта боев в Сумской области 11.10.2025

