Хронология войны — день 1325: россияне запустили табуны "шахедов" и потеряли носитель "Кинжалов"

10 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре пятница, 10 октября 2025 года. Российские войска продолжают активно давить на фронте, и больше усилий концентрируют на Покровском и Новопавловском направлении. В частности, россияне не оставляют надежд продвинуться в Днепропетровской области, но шансы на успех у них незначительны.

Как проходит 1325-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В Киеве, Днепре, Полтаве и Запорожье перебои со светом после российских дроновых терактов. Враг направил дополнительные дроны, противовоздушная оборона работает.

00:00 В Липецкой области РФ разбился МиГ-31К, носитель "Кинжалов", — росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

