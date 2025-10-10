Ночной удар по Запорожью: погиб 7-летний мальчик, отец которого три года был в российском плену (фото и видео)

Враг ударил по жилым домам

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия устроила массированную атаку на Украину беспилотниками и ракетами. Под удар попали столица и несколько крупных городов, в том числе враг жестоко обстрелял Запорожье, погиб семилетний мальчик.

Что нужно знать:

Ночью РФ устроила масштабную атаку, Запорожье находилось под комбинированным обстрелом

В областном центре погиб ребенок, отец мальчика весной вернулся из российского плена

В городе повреждено более 20 жилых домов — многоэтажек и частных

На Запорожье летели "шахеды", ракеты и КАБы

Как рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, враг начал массированный обстрел областного центра около часа ночи. Было несколько волн атак.

Сначала — "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 4 утра — управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Всего по Запорожью этой ночью враг направил 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов, Иван Федоров

Отец погибшего мальчика три года был в российском плену

Благодаря Вооруженным силам Украины большая часть российских целей не достигла города. Однако, к большому сожалению, в Запорожье в результате атаки РФ погиб ребенок, его родители ранены. Число пострадавших возросло до семи человек, среди них сотрудник ГСЧС.

Погибшего мальчика звали Макар Дорош, он не дожил всего нескольких месяцев до восьми лет. Спасатели вытащили еще живого, но тяжело раненого мальчика из-под завалов и передали его медикам. К сожалению, в больнице ребенок скончался от полученных травм.

Макару Дорошу было всего семь

Как рассказала родственница семьи погибшего мальчика "Суспільному", его отец весной вернулся из российского плена. Мужчина находился в неволе три года.

Повреждено много жилых домов

Федоров уточнил, что в результате российской атаки разрушения получили много жилых домов Запорожья. Повреждены 12 многоэтажек и восемь домов частного сектора.

Из-за обстрелов возникли сложности с поставками газа, жителей Запорожья просили снизить нагрузку на сеть. Однако вскоре специалисты стабилизировали ситуацию.

Повреждены многоквартирные дома

Разрушения жилого сектора значительны

Детские игрушки и посуда, засыпанные стеклом в одном из пострадавших домов

Враг разрушает дома украинцев

Что известно о ночном обстреле Украины

В ночь на 10 октября РФ устроила массированный комбинированный обстрел, применив много ударных дронов и баллистические ракеты. Под ударом, кроме Запорожья, находились Киев, Днепр и область, и другие населенные пункты. Россияне нанесли массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. На левом берегу Киева произошел блэкаут.

Как сообщал "Телеграф", из-за последствий российских ударов 10 октября в Киеве и девяти областях Украины ввели графики отключений света.