Блэкаут на левом берегу и поврежденная многоэтажка. Последствия ночной атаки России на Киев (фото и видео)

Елена Руденко
На левом берегу полностью исчез свет Новость обновлена 10 октября 2025, 07:49
На левом берегу полностью исчез свет. Фото Коллаж "Телеграф", Ян Доброносов

Из-за вражеских ударов в столице есть разрушения и раненые

Киев подвергся масштабной атаке в ночь на пятницу, 10 октября, Россия применила ударные дроны и баллистические ракеты. В нескольких районах города зафиксированы повреждения, известно о 12 пострадавших, на левом берегу столицы произошел блекаут.

Что нужно знать:

  • Россия устроила масштабную комбинированную атаку на Украину, на Киев летели дроны и баллистика
  • Есть повреждения в нескольких районах столицы, пострадали люди
  • Левый берег остался без электроснабжения, есть существенные ограничения в работе метрополитена

Враг начал обстрел с вечера, запустив "шахеды". Затем Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек. Восемь пострадавших находятся в больницах.

В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег Киева остался без энергоснабжения. Также есть проблемы с подачей воды. Насколько позволяет ситуация с безопасностью, энергетики работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

Последствия атаки на Киев:

  • Печерский район – обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там горели квартиры на нескольких этажах, пожар ликвидирован
  • Голосеевский район – поврежден фасад и окна на пятом этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе
  • Деснянский район – по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники
  • Подольский район — падение обломков на открытой территории

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал левый берег Киева, оставшийся без электроснабжения. Улицы и дома погрузились в темноту.

Левый берег Киева без света из-за обстрела РФ
Левый берег столицы погрузился во тьму
Свет в Киеве исчез из-за российского удара
Часть Киева без света
Темный Киев из-за ударов РФ 10 октября
Есть только единичные огоньки
Левый берег Киева без света 10 октября 2025
Люди пользуются автономными источниками света

В ГСЧС проинформировали, что в Печерском районе, где обломки вызвали пожар в многоэтажке, спасатели спасли 20 человек. Девять травмированы, пять человек передали медикам.

Ранены из-за удара РФ по Киеву 10.10.2025
Спасатели передали пострадавших медикам
Спасательная операция в здании Киева, пострадавшего от обстрела РФ
Спасательная операция

Изменения в работе метро

Из-за последствий атаки 10 октября столичное метро работает с существенными ограничениями, сообщили в КГГА. Движение поездов на участке от станции "Славутич" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации.

Как работает метро в Киеве 10 октября:

  • Красная линия: Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" — "Арсенальная", интервал движения — 6 минут
  • Синяя линия: Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Теремки", интервал движения — 6 минут
  • Зеленая линия: Движение поездов от станции "Сырец" до станции "Выдубичи" с интервалом ожидания поезда 7 минут

Как сообщал "Телеграф", кроме Киева в ночь на пятницу Россия атаковала Запорожье, а также Днепр и область. В Днепропетровской области возникли перебои со светом, жителей Запорожской области просят ограничить потребление газа.

