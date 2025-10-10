Блэкаут на левом берегу и поврежденная многоэтажка. Последствия ночной атаки России на Киев (фото и видео)
-
-
Из-за вражеских ударов в столице есть разрушения и раненые
Киев подвергся масштабной атаке в ночь на пятницу, 10 октября, Россия применила ударные дроны и баллистические ракеты. В нескольких районах города зафиксированы повреждения, известно о 12 пострадавших, на левом берегу столицы произошел блекаут.
Что нужно знать:
- Россия устроила масштабную комбинированную атаку на Украину, на Киев летели дроны и баллистика
- Есть повреждения в нескольких районах столицы, пострадали люди
- Левый берег остался без электроснабжения, есть существенные ограничения в работе метрополитена
Враг начал обстрел с вечера, запустив "шахеды". Затем Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек. Восемь пострадавших находятся в больницах.
В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег Киева остался без энергоснабжения. Также есть проблемы с подачей воды. Насколько позволяет ситуация с безопасностью, энергетики работают над восстановлением электро- и водоснабжения.
Последствия атаки на Киев:
- Печерский район – обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там горели квартиры на нескольких этажах, пожар ликвидирован
- Голосеевский район – поврежден фасад и окна на пятом этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе
- Деснянский район – по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники
- Подольский район — падение обломков на открытой территории
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал левый берег Киева, оставшийся без электроснабжения. Улицы и дома погрузились в темноту.
В ГСЧС проинформировали, что в Печерском районе, где обломки вызвали пожар в многоэтажке, спасатели спасли 20 человек. Девять травмированы, пять человек передали медикам.
Изменения в работе метро
Из-за последствий атаки 10 октября столичное метро работает с существенными ограничениями, сообщили в КГГА. Движение поездов на участке от станции "Славутич" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации.
Как работает метро в Киеве 10 октября:
- Красная линия: Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" — "Арсенальная", интервал движения — 6 минут
- Синяя линия: Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Теремки", интервал движения — 6 минут
- Зеленая линия: Движение поездов от станции "Сырец" до станции "Выдубичи" с интервалом ожидания поезда 7 минут
Как сообщал "Телеграф", кроме Киева в ночь на пятницу Россия атаковала Запорожье, а также Днепр и область. В Днепропетровской области возникли перебои со светом, жителей Запорожской области просят ограничить потребление газа.