Днепр и область были под массированным обстрелом, есть попадания и раненый (фото и видео) - обновлено

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия устроила очередную массовую атаку на Украину. Враг ударил по Днепру и области баллистическими ракетами и беспилотниками, также под ударами были Киев и Запорожье.

Что нужно знать:

В ходе массированной атаки РФ ударила по Днепру и Каменскому

Враг применил баллистические ракеты и ударные дроны

Россияне били по энергетической инфраструктуре, возникли перебои со светом

UPD. Как отметили в ОВА, от вражеских ударов пострадали Днепр, Каменское, Криворожский район, Синельниковская, Николаевская и Никопольская громады. Основной целью россиян было повреждение энергетической инфраструктуры, произошло несколько пожаров.

"Пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", — подчеркнул глава ОВА Сергей Лысак.

Есть повреждения частных домов, хозяйственных построек, грузовиков и другой транспортной (в том числе сельскохозяйственной) техники.

Взрывы в Днепре начали греметь после двух часов ночи. В то время, по сообщениям местных Telegram-каналов, на город заходило около 10 российских ударных дронов. После взрывов в некоторых районах возникли перебои со светом. По предварительным данным, есть попадания.

Обломок российского дрона после обстрела Днепра

Ближе к утру Россия атаковала Днепр еще и баллистическими ракетами. Прогремело несколько взрывов.

Под ударами также был город Каменское и не только

Город Каменское Днепропетровской области также подвергся атаке. По словам корреспондентки "Телеграфа", за ночь было три волны взрывов. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Павлограде.

Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру

Министерство энергетики Украины сообщило, что в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Энергетики принимают все необходимые меры по минимизации негативных последствий.

Под массированным ударом были также Киев и Запорожье

Враг ударил по столице сначала многими дронами, а затем баллистическими ракетами. В Киеве по состоянию на 6:20 известно о 9 пострадавших. В Печерском районе в результате обстрела вспыхнул пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома.

В результате обстрела столицы около 70% города без света. Левый берег Киева полностью обесточен, информируют местные Telegram-каналы. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

Собственный корреспондент "Телеграфа" сообщал о многочисленных взрывах и активной работе мобильных огневых групп по вражеским целям в Запорожье. Руководитель ОВА Иван Федоров проинформировал о нескольких пожарах в городе в результате атак врага. Пострадали 45-летняя женщина и семилетний ребенок, их состояние тяжелое.

Ранее " Телеграф " писал, что в ночь на четверг, 9 октября, Россия атаковала Одессу и область. Взрывы раздавались в пригороде и Черноморске. В ночь на 8 октября Россия также атаковала Украину беспилотниками, обстрел враг начал еще с вечера вторника. Взрывы звучали в Херсоне, Кривом Роге, Черкассах, Сумах, Черниговской области.