Дніпро та область були під масованим обстрілом, є влучання. Перші подробиці (фото та відео)

Росія завдала масованого удару по обласному центру та області

В ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія влаштувала чергову масову атаку на Україну. Ворог вдарив по Дніпру та області балістичними ракетами та безпілотниками, також під ударами були Київ та Запоріжжя.

Що треба знати:

В ході масованої атаки РФ вдарила по Дніпру та Кам'янському

Ворог застосував балістичні ракети та ударні дрони

Росіяни били по енергетичній інфраструктурі, виникли перебої зі світлом

Вибухи в Дніпрі почали лунати після другої години ночі. На той час, за повідомленнями місцевих Telegram-каналів, на місто заходило близько 10 російських ударних дронів. Після вибухів в деяких районах виникли перебої зі світлом. За попередніми даними, є влучання.

Уламок російського дрона після обстрілу Дніпра

Ближче до ранку Росія атакувала Дніпро ще й балістичними ракетами. Пролунало кілька вибухів.

Під ударами також було місто Кам'янське та не лише

Місто Кам'янське Дніпропетровської області також зазнало атаки. За словами кореспондентки "Телеграфа", за ніч було три хвилі вибухів. Також повідомлялося про вибухи у Кривому Розі та Павлограді.

Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру

Міністерство енергетики України повідомило, що в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Під масованим ударом були також Київ та Запоріжжя

Ворог вдарив по столиці спочатку багатьма дронами, а потім балістичними ракетами. У Києві станом на 6:20 відомо про 9 постраждалих. У Печерському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на 6-7 поверхах 17-поверхового будинку.

Внаслідок обстрілу столиці близько 70% міста без світла. Лівий берег Києва повністю знеструмлений, інформують місцеві Telegram-канали. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Власний кореспондент "Телеграфу" повідомляв про численні вибухи та активну роботу мобільних вогневих груп по ворожих цілях у Запоріжжі. Керівник ОВА Іван Федоров поінформував, про кілька пожеж у місті внаслідок атак ворога. Постраждали 45-річна жінка та семирічна дитина, їхній стан важкий.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на четвер, 9 жовтня, Росія атакувала Одесу та область. Вибухи лунали у передмісті та Чорноморську. У ніч 8 жовтня Росія також атакувала Україну безпілотниками, обстріл ворог почав ще з вечора вівторка. Вибухи лунали у Херсоні, Кривому Розі, Черкасах, Сумах, на Чернігівщині. Ворожі дрони вдарили по енергооб'єктах та ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків, є аварійні відключення.