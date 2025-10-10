Росіяни атакували Київ та Запоріжжя: застосували дрони та ракети, спалахнули житлові будинки, є постраждалі (оновлено)

Росіяни атакували Запоріжжя дронами, а Київ — ще й балістичними ракетами

Російські окупанти атакували Київ та Запоріжжя ударними безпілотниками у ніч на 10 жовтня — ворог намагався вразити критичну інфраструктуру. Внаслідок атаки у столиці почалася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, куди влучили уламки збитого дрона. Також у Запоріжжі виникло кілька пожеж, в тому числі у житловому будинку. В обох містах є постраждалі.

Про наслідки атаки на Київ повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Про атаку ворога на Запоріжжя повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Київ

За даними Ткаченка, на кількох локаціях у Києві впали уламки збитих дронів, в тому числі у Голосіївському, Печерському та Подільському районах. В Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків та автомобілі. У Печерському районі виникла пожежа.

"Внаслідок атаки виникла пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють. Прошу, перебувайте в укриттях під час тривоги", — написав Ткаченко.

Кличко підтвердив інформацію про пожежу, зазначивши, що ведеться евакуація людей, а вогонь охопив кілька поверхів. Також він попередив про можливі проблеми зі світлом та водою через російські теракти. За його словами, двоє людей отримали поранення.

"Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням. Всі служби працюють, відслідковують ситуацію, готові до реагування… У Печерському районі двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували. Другому медики надали допомогу на місці", — сказано у повідомленнях.

Оновлено 02:40 Також росіяни обстріляли Київ чотирма балістичними ракетами невстановленого типу з району Курська, вибухи лунали у районі лівого берега столиці. Попередньо, відпрацювала протиповітряна оборона, також до 10 дронів ворога залишалися у повітрі та готувалися атакувати столицю. В деяких районах столиці зникло світло через атаку.

Атака на Запоріжжя

Запоріжжя теж вночі опинилося під масованою атакою ударних дронів. Власний кореспондент "Телеграфу" повідомляв про численні вибухи та активну роботу мобільних вогневих груп по ворожих цілях. А керівник ОВА Іван Федоров повідомив про кілька пожеж у місті внаслідок атак ворога та про поранених — постраждали 45-річна жінка та семирічна дитина, стан постраждалих важкий.

"Ворог завдав по місту щонайменше три удари. Сталося займання житлового будинку. Попередньо, дістали поранень двоє людей", — написав він.

Оновлено 02:40 Станом на зараз атака дронів на місто триває, у повітрі до 5 ударних безпілотників. Запоріжжя чує вибухи, населення просять перебувати в укриттях.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на четвер, 9 жовтня, Росія атакувала Одесу та область. Вибухи лунали у передмісті та Чорноморську. У ніч 8 жовтня Росія також атакувала Україну безпілотниками, обстріл ворог почав ще з вечора вівторка. Вибухи лунали у Херсоні, Кривому Розі, Черкасах, Сумах, на Чернігівщині. Ворожі дрони вдарили по енергооб'єктах та ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків, є аварійні відключення.