Россияне атаковали Киев и Запорожье: применили дроны и ракеты, загорелись жилые дома, есть пострадавшие (обновлено)

Россияне атаковали Запорожье дронами, а Киев — еще и баллистическими ракетами.

Российские оккупанты атаковали Киев и Запорожье ударными беспилотниками в ночь на 10 октября — враг пытался поразить критическую инфраструктуру. В результате атаки в столице начался пожар в многоэтажном жилом доме, куда попали обломки сбитого дрона. Также в Запорожье возникли несколько пожаров, в том числе в жилом доме. В обоих городах есть пострадавшие.

О последствиях атаки на Киев сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Об атаке врага на Запорожье сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Киев

По данным Ткаченко, на нескольких локациях в Киеве упали обломки сбитых дронов, в том числе в Голосеевском, Печерском и Подольском районах. В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и автомобили. В Печерском районе возник пожар.

"В результате атаки возник пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома. Поврежден ряд квартир. Людей эвакуируют. Прошу, находитесь в укрытиях во время тревоги", — написал Ткаченко.

Кличко подтвердил информацию о пожаре, отметив, что ведется эвакуация людей, а огонь охватил несколько этажей. Также он предупредил о возможных проблемах со светом и водой из-за российских терактов. По его словам, два человека получили ранения.

"Из-за массированной атаки вражеских БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию… В Печерском районе двое пострадавших. Одному из них госпитализировали. Второму медики оказали помощь на месте", — говорится в сообщениях.

Обновлено 02:40 Также россияне обстреляли Киев четырьмя баллистическими ракетами неустановленного типа из района Курска, взрывы раздавались в районе левого берега столицы. Предварительно отработала противовоздушная оборона, также до 10 дронов врага оставались в воздухе и готовились атаковать столицу. В некоторых районах столицы исчез свет из-за атаки.

Атака на Запорожье

Запорожье тоже ночью оказалось под массированной атакой ударных дронов. Собственный корреспондент "Телеграфа" сообщал о многочисленных взрывах и активной работе мобильных огневых групп по вражеским целям. А руководитель ОВА Иван Федоров сообщил о нескольких пожарах в городе в результате атак врага и о раненых — пострадали 45-летняя женщина и семилетний ребенок, состояние пострадавших тяжелое.

"Враг нанес по городу минимум три удара. Произошло возгорание жилого дома. Предварительно, получили ранения два человека", — написал он.

Обновлено 02:40 По состоянию на данный момент атака дронов на город продолжается, в воздухе до 5 ударных беспилотников. Запорожье слышит взрывы, население просят находиться в укрытиях.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на четверг, 9 октября, Россия атаковала Одессу и область. Взрывы раздавались в пригороде и Черноморске. В ночь на 8 октября Россия также атаковала Украину беспилотниками, обстрел враг начал еще с вечера вторника. Взрывы звучали в Херсоне, Кривом Роге, Черкассах, Сумах, Черниговской области. Вражеские дроны ударили по энергообъектам и ТЭС ДТЭК, ранены два энергетика, есть аварийные отключения.