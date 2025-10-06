Укр

В Запорожье прогремели взрывы. Куда Россия ударила авиабомбами (обновлено)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1319
Враг атаковал Запорожье
Враг атаковал Запорожье. Фото Коллаж "Телеграф"

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Около 10:10 в понедельник, 6 октября, в Запорожье, в течение получаса раздалось около восьми взрывов. Россияне атаковали КАБами одно из предприятий областного центра, известно об одной пострадавшей.

Обновлено 11:13 Предварительно, один человек пострадал в результате атаки россиян на Запорожье, — Иван Федоров. Женщина обратилась за помощью медиков.

Обновлено 10:45 Иван Федоров проинформировал, что россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья. По состоянию на 10:45, информации о пострадавших нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

Воздушные Силы предупредили о пусках КАБ (корректируемые авиационные бомбы) на Запорожье в 10:08. Вскоре корреспондент "Телеграфа" из этого города сообщил о двух взрывах. В 10:15 в ПС проинформировали о повторных пусках КАБ в Запорожье. Жителей города призывали находиться в укрытиях.

Взрывы в Запорожье подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его информации, они прозвучали в 10:11, 10:20 и 10:35. В 10:38 он сообщил об отмене воздушной тревоги для Запорожья.

Взрывы раздались в нескольких районах. Предварительно, без пострадавших на эту минуту (10:33, — ред.)

Иван Федоров

В местных пабликах публикуют фото задымления, возникшего после взрывов. Люди видят большой столб дыма.

Дым после взрывов в Запорожье 6.10.2025
Дым после взрывов в Запорожье
Дым после взрывов в Запорожье 6 октября
Дым окутал район взрывов

Что такое КАБ

КАБ (корректируемая авиационная бомба) – это авиационная бомба с модулем наведения, позволяющим корректировать траекторию полета и попадать в цель с высокой точностью. В отличие от обычных бомб, летящих только по законам баллистики, КАБ оснащены крыльями и системой наведения – GPS, она бывает лазерная или инерционная.

Россия активно применяет КАБы для ударов по Украине. Враг сбрасывает их с самолетов на безопасном расстоянии от линии фронта. Вес таких бомб – от 250 до 1500 кг, дальность полета после сброса достигает 60-70 км. Следовательно, страдают от них прифронтовые населенные пункты и наши войска на фронте. КАБы имеют мощный взрывной заряд, поэтому наносят огромный ущерб.

Как сообщал "Телеграф", 5 октября в ходе массированного обстрела Украины Россия также атаковала Запорожье. Враг нанес не менее 10 ударов "шахедами" и управляемыми авиабомбами.

Теги:
#Запорожье #Взрывы #КАБ