В Запорожье прогремели взрывы. Куда Россия ударила авиабомбами (обновлено)

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Около 10:10 в понедельник, 6 октября, в Запорожье, в течение получаса раздалось около восьми взрывов. Россияне атаковали КАБами одно из предприятий областного центра, известно об одной пострадавшей.

Обновлено 11:13 Предварительно, один человек пострадал в результате атаки россиян на Запорожье, — Иван Федоров. Женщина обратилась за помощью медиков.

Обновлено 10:45 Иван Федоров проинформировал, что россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья. По состоянию на 10:45, информации о пострадавших нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

Воздушные Силы предупредили о пусках КАБ (корректируемые авиационные бомбы) на Запорожье в 10:08. Вскоре корреспондент "Телеграфа" из этого города сообщил о двух взрывах. В 10:15 в ПС проинформировали о повторных пусках КАБ в Запорожье. Жителей города призывали находиться в укрытиях.

Взрывы в Запорожье подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его информации, они прозвучали в 10:11, 10:20 и 10:35. В 10:38 он сообщил об отмене воздушной тревоги для Запорожья.

Взрывы раздались в нескольких районах. Предварительно, без пострадавших на эту минуту (10:33, — ред.) Иван Федоров

В местных пабликах публикуют фото задымления, возникшего после взрывов. Люди видят большой столб дыма.

Дым после взрывов в Запорожье

Дым окутал район взрывов

Что такое КАБ

КАБ (корректируемая авиационная бомба) – это авиационная бомба с модулем наведения, позволяющим корректировать траекторию полета и попадать в цель с высокой точностью. В отличие от обычных бомб, летящих только по законам баллистики, КАБ оснащены крыльями и системой наведения – GPS, она бывает лазерная или инерционная.

Россия активно применяет КАБы для ударов по Украине. Враг сбрасывает их с самолетов на безопасном расстоянии от линии фронта. Вес таких бомб – от 250 до 1500 кг, дальность полета после сброса достигает 60-70 км. Следовательно, страдают от них прифронтовые населенные пункты и наши войска на фронте. КАБы имеют мощный взрывной заряд, поэтому наносят огромный ущерб.

Как сообщал "Телеграф", 5 октября в ходе массированного обстрела Украины Россия также атаковала Запорожье. Враг нанес не менее 10 ударов "шахедами" и управляемыми авиабомбами.