У Запоріжжі пролунали вибухи. Росія запустила авіабомби

Близько 10:10 у понеділок, 6 жовтня, у Запоріжжі пролунало два вибухи. Перед цим було попередження Повітряних Сил України про пуски КАБів на обласний центр.

Повітряні Сили попередили про пуски КАБ (керовані авіаційні бомби) на Запоріжжя о 10:08. Невдовзі кореспондент "Телеграфа" з цього міста повідомив про два вибухи. О 10:15 у ПС поінформували про повторні пуски КАБ на Запоріжжя. Жителів міста закликають перебувати в укриттях.

Вибухи у Запоріжжі підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. За його інформацією, вони пролунали о 10:11 та 10:20.

Вибухи пролунали в декількох районах. Попередньо, без постраждалих на цю хвилину (10:33, — ред.). Повітряна тривога лунає по всій території області. Не нехтуйте правилами безпеки Іван Федоров

У місцевих пабліках публікують фото задимлення, яке виникло після вибухів. Люди бачать великий стовп диму.

Дим після вибухів у Запоріжжі

Дим огорнув район вибухів

Що таке КАБ

КАБ (керована авіаційна бомба) – це авіаційна бомба з модулем наведення, який дозволяє коригувати траєкторію польоту та влучати в ціль з високою точністю. На відміну від звичайних бомб, які летять лише за законами балістики, КАБи оснащені крилами та системою наведення – GPS, вона буває лазерна або інерційна.

Росія активно застосовує КАБи для ударів по Україні. Ворог скидає їх з літаків на безпечній відстані від лінії фронту. Вага таких бомб – від 250 до 1500 кг, дальність польоту після скидання сягає 60-70 кілометрів. Відтак потерпають від них прифронтові населені пункти та наші війська на фронті. КАБи мають потужний вибуховий заряд, тому завдають величезної шкоди.

Як повідомляв "Телеграф", 5 жовтня в ході масованого обстрілу України Росія також атакувала Запоріжжя. Ворог завдав не менше 10 ударів "шахедами" та керованими авіабомбами.