Хронологія війни — день 1325: росіяни запустили табуни "шахедів" та втратили носій "Кинджалів"

10 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі пʼятниця, 10 жовтня 2025 року. Російські війська продовжують активно тиснути на фронті, та найбільше зусиль концентрують на Покровському та Новопавлівському напрямку. Зокрема росіяни не полишають надій просунутись у Дніпропетровській області, але шанси на успіх у них незначні.

Як проходить 1325-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Липецькій області РФ розбився МіГ-31К, носій "Кинджалів", — росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

