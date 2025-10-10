Нічний удар по Запоріжжю: загинув 7-річний хлопчик, батько якого три роки був у російському полоні (фото і відео)

Ворог вдарив по житлових будинках

В ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія влаштувала масовану атаку на Україну безпілотниками та ракетами. Під удар потрапили столиця та кілька великих міст, зокрема ворог жорстоко обстріляв Запоріжжя, загинув семирічний хлопчик.

Що треба знати:

Вночі РФ влаштувала масштабну атаку, Запоріжжя перебувало під комбінованим обстрілом

В обласному центрі загинула дитина, батько хлопчика навесні повернувся з російського полону, його поранено

У Запоріжжі пошкоджено понад 20 житлових будинків — багатоповерхівок та приватних

На місто летіли "шахеди", ракети та КАБи

Як розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог розпочав масований обстріл обласного центру близько першої години ночі. Було кілька хвиль атак.

Спочатку — "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 4-ї ранку — керовані авіабомби та крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямовував 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів, Іван Федоров

Батько загиблого хлопчика три роки був у російському полоні

Завдяки Збройним силам України велика частина російських цілей не досягла міста. Проте, на превеликий жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула дитина, її батьки поранені. Кількість постраждалих зросла до семи людей, серед них — співробітник ДСНС.

Загиблого малого звали Макар Дорош, він не дожив кілька місяців до своїх восьми років. Надзвичайники витягли іще живого, але важко пораненого хлопчика з-під завалів й передали його медикам. На жаль, у лікарні дитина померла від отриманих травм.

Макару Дорошу було всього сім

Як розповіла родичка родини загиблого хлопчика "Суспільному", його батько навесні повернувся з російського полону. Чоловік перебував у неволі три роки.

Пошкоджено багато житлових будинків

Федоров уточнив, що внаслідок російської атаки пошкодження отримали багато осель жителів Запоріжжя. Пошкоджено 12 багатоповерхівок та вісім будинків приватного сектору.

Через обстріли виникли складнощі з постачанням газу, жителів Запоріжжя просили знизити навантаження на мережу. Проте невдовзі фахівці стабілізували ситуацію.

Пошкоджено багатоквартирні будинки

Руйнування житлового сектору значні

Дитячі іграшки та посуд, засипані склом в одному з постраждалих будинків

Ворог руйнує оселі українців

Що відомо про нічний обстріл України

В ніч на 10 жовтня РФ влаштувала масований комбінований обстріл, застосувавши багато ударних дронів та балістичні ракети. Під ударом, окрім Запоріжжя, були Київ, Дніпро та область та інші населені пункти. Росіяни завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. На лівому березі Києва стався блекаут.

Як повідомляв "Телеграф", через наслідки російських ударів 10 жовтня у Києві та дев'яти областях України запровадили графіки відключень світла.